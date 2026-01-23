Magistrados asoman la cabecita

Y hablando de la reforma electoral, los que no se quieren quedar fuera del proceso de confección, aunque tampoco se les había visto muy entusiasmados que digamos, son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos cuentan que apenas ayer asomaron la cabecita al acudir el presidente de esta institución, Gilberto Bátiz García, a una reunión con el presidente de la comisión que elabora la iniciativa, Pablo Gómez. “Tuvimos una plática muy cordial, institucional con el presidente (de la comisión) y lo que nosotros podemos brindar es el acompañamiento técnico necesario para que sea la mejor de las reformas. “Y hacia allá vamos”. Nos cuentan que a diferencia de otros que han acudido a ese tipo de citas, Bátiz salió muy contento. Bueno, hasta platicó que tomaron mucho café y platicaron mucho sobre la historia de las instituciones. ¿Qué tal?

