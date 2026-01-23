Mario Delgado inicia entrega de 44 mil 559 tarjetas de la Beca Universal Rita Cetina en Puebla.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inició la entrega de 44 mil 559 tarjetas de la Beca Universal Rita Cetina, que beneficiará a igual número de estudiantes de secundaria del estado de Puebla y supervisó los trabajos de construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 300, una nueva opción de Educación Media Superior que ampliará la cobertura educativa en el municipio de Cuautlancingo.

En presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de la entidad Alejandro Armenta, así como de madres, padres, familias y estudiantes, el titular de la SEP afirmó que ningún niño, niña o joven abandonará la escuela por falta de recursos, ya que el Gobierno de México entrega apoyos educativos directos en los tres tipos educativos, sin distinción.

Acompañado del coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, Delgado Carrillo indicó que 5.6 millones de estudiantes de secundaria pública reciben actualmente la Beca Universal Rita Cetina en todo el país, con el objetivo de favorecer su permanencia escolar y asegurar que concluyan esta etapa fundamental de su formación académica.

Reiteró que, al concluir la secundaria, las y los alumnos accederán de manera automática a la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, lo que garantiza la continuidad de su trayecto formativo y refleja el compromiso del Gobierno de México de acompañar a las juventudes en la construcción de su proyecto de vida.

Delgado Carrillo sostuvo que la educación es un derecho y no un privilegio, principio que ha marcado la trayectoria de la jefa del Ejecutivo Federal, quien desde joven defendió el acceso equitativo a la educación y hoy encabeza una política pública que amplía oportunidades educativas en todo el país.

Durante la supervisión de la construcción del CBTIS No. 300, y acompañado por la subsecretaria de Educación Media Superior, Tanía Rodríguez Mora, destacó la edificación de 20 nuevas preparatorias en 2025 y anunció que durante 2026 se construirán 30 planteles adicionales, además de la ampliación de centros educativos y la reconversión de secundarias, acciones que permitirán generar 150 mil nuevos lugares para jóvenes que desean continuar sus estudios.

Informó que el CBTIS No. 300, contará con 12 aulas; ocho laboratorios de cómputo —uno multifuncional y uno especializado—; así como área administrativa, cancha techada y sanitarios. Añadió que tendrá capacidad para atender a 900 estudiantes en dos turnos y representa una inversión de 48.3 millones de pesos.

En el caso de Puebla, destacó que existen cerca de 850 mil beneficiarios del programa de Becas para el Bienestar, cifra que se incrementará con la incorporación de más de 370 mil niñas y niños de primaria, quienes recibirán 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares, ampliando de manera significativa la cobertura de los apoyos educativos.

Finalmente, señaló que la entidad superará los 1.2 millones de beneficiarios, desde educación primaria hasta superior, lo que refleja una política educativa que combate la desigualdad, fortalece el derecho a la educación y confirma que un país que abre escuelas cierra brechas sociales y construye un mejor futuro para todas y todos.

Previo a estas dos actividades, en el municipio de Cholula, el titular de la SEP realizó una visita a las instalaciones del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores “Kutsari” de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), un proyecto estratégico impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que fortalecerá el desarrollo científico y tecnológico del país y posicionará a México como un actor relevante en la innovación a nivel internacional.

JVR