México refuerza despliegue de FA en la frontera sur

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, ayer, en conferencia de prensa desde Puebla.

Ante la violencia desatada por pandillas en Guatemala, y que llevó a que se declarara estado de sitio, el Gobierno de México reforzó el despliegue de Fuerzas Armadas (FA) en la frontera sur del país.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), confirmó que se ha establecido coordinación con el gobierno guatemalteco para reforzar la seguridad en ambos lados de la frontera.

Consultado sobre la inquietud de que pandillas que generaron la oleada de violencia en aquel país ahora busquen ingresar a territorio mexicano, comentó que ya se han tomado las previsiones necesarias.

El Tip: Al menos 293 personas han sido detenidas tras decretarse el estado de sitio en Guatemala, informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

“Sí, están tomando muchas previsiones, principalmente con la coordinación con las Fuerzas Armadas de Guatemala; se hacen juntas de comandantes fronterizos y este es uno de los temas a los que se le está dando prioridad. Se han incrementado los despliegues a ambos lados de la frontera y, en el caso específico, de Chiapas”, sostuvo.

Además, incluyó dentro del reforzamiento las tareas que también se llevan a cabo con la colaboración de las fuerzas de seguridad a nivel estatal.

“De igual manera se ha aumentado mucho la coordinación con la policía estatal, con la fiscalía del estado. Ellos también están desplegando mucho personal en el área de la frontera, pero existe un enlace permanente y estamos muy atentos de eso”, subrayó.

El 19 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que buscaría a su homólogo de aquel país para conocer si requiere algún tipo de apoyo, luego de que emitiera la declaratoria de estado de sitio ante los ataques perpetrados por pandillas y que, en su momento, acabaron con la vida de al menos ocho elementos de seguridad.

“Vamos a buscar al presidente Arévalo a ver si requiere algún apoyo… Evidentemente, con respeto a su soberanía y todo lo que se requiera, pero para poder saber si requiere alguna situación especial”, dijo.