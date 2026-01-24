Piedras verdes en el camino

Y siguen las reticencias de algunos integrantes del Partido Verde de sumarse a construir una reforma electoral. Ahora fue el senador Luis Armando Melgar quien advirtió: “la visión de Morena no es una visión de suma, es una visión de partido único y de sometimiento. Y eso no es lo que nosotros queremos: nosotros somos aliados, no paleros”. Ello a pesar de que en el Gobierno federal se abrió la puerta al diálogo para atender inquietudes de las dirigencias de los partidos aliados a la 4T (PT y PVEM). Entre quienes siguen de cerca el asunto de la reforma salta a la vista que ni siquiera los partidos afines al guinda tienen posturas unificadas. Lo anterior ha dado pie a que se interprete que los aliados pudieran, por estrategia, advertir que no garantizan votos en bloque. Por lo pronto, los del tucán mantienen inamovible su rechazo a recortar pluris y ajustar financiamiento a partidos. Amagan, nos dicen, porque saben que tienen más peso específico que la oposición para permitir que avance o no la reforma. Uf.