Pronostican nevadas en el norte y refuerzan protocolos por lluvias y frío en el país

La tercera tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 30 provocarán nevadas y aguanieve en zonas montañosas del norte del país, además de lluvias intensas, vientos fuertes y descenso marcado de temperaturas en amplias regiones del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Coahuila presentan condiciones para la caída de nieve o aguanieve, mientras que se prevé lluvia engelante en áreas de Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí.

La masa de aire ártico asociada al sistema ocasionará ambiente muy frío a gélido en el norte, noreste, centro y oriente del país, así como un evento de “Norte” en Tamaulipas y Veracruz, con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora, extendiéndose hacia el Istmo y el Golfo de Tehuantepec durante la madrugada del lunes.

En paralelo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los tres órdenes de gobierno reforzaron los protocolos de atención ante las lluvias y bajas temperaturas.

Con base en los reportes del SMN, se emitió un llamado a la población de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas para mantener y fortalecer sus medidas de autocuidado, ya que se pronostican precipitaciones fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, principalmente en Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Asimismo, se advirtió que para el lunes 26 de enero podrían registrarse lluvias intensas a torrenciales, con acumulados de 150 a 250 milímetros en Tabasco y Chiapas, además de vientos del Norte que alcanzarían hasta 120 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz.

Las autoridades federales y estatales mantienen vigilancia permanente en ríos, presas y zonas de riesgo, con el fin de activar de inmediato los protocolos de emergencia para salvaguardar a la población.

Protección Civil exhortó a evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, asegurar objetos sueltos en viviendas y alejarse de playas y escolleras por el elevado oleaje.

Ante el descenso de temperaturas, se recomendó abrigarse en capas, cubrir nariz y boca al salir, y extremar precauciones con el uso de calefactores, estufas o anafres dentro de los hogares, manteniendo siempre ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, especialmente en niñas, niños y personas adultas mayores.

También se pidió a las familias tener lista su Mochila de Emergencia, informarse únicamente a través de los canales oficiales de la CNPC y Conagua, y reportar cualquier situación de riesgo al 9-1-1.

