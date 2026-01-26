Destituyen a Romero Tellaeche del CIDE; remoción no puede ser por ‘acuerdos políticos’, responde

José Antonio Romero Tellaeche fue destituido como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En su lugar, fue designada como directora interina la investigadora Lucero Ibarra Rojas.

Según una carta con fecha del 27 de enero, firmada por la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, el cambio entrará en vigor a partir del martes y hasta la designación definitiva de una persona titular.

Designan a Lucero Ibarra Rojas como directora interina del CIDE. ı Foto: Especial

Sin embargo, Romero Tellaeche advirtió que continuará como director general del CIDE, tras señalar que la remoción del cargo no puede ser por “decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico”.

En un comunicado, argumentó que, según el marco jurídico, la persona titular del CIDE únicamente puede ser removida “cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas” y tras una resolución formal del órgano de Gobierno.

“En tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley ni se desarrolle el procedimiento correspondiente, la persona titular de la Dirección General conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias , así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”, indicó.

🧵 Ya hay respuesta de Romero Tellaeche



En un 'pleito de comunicados', Romero Tellaeche sostuvo que su remoción como director del @CIDE_MX no puede darse por decisiones políticas o informales. Afirmó que la ley exige causas específicas, debido proceso y una sesión formal del… pic.twitter.com/ziXVeL9iOn — Político MX (@politicomx) January 26, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr