Obama y Clinton y el ICE de Trump

Los cuestionamientos al ICE y su forma de accionar —el fin de semana cobraron la vida de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense, en un día de protestas— ha concitado que expresidentes de Estados Unidos reaparezcan para cuestionar a la administración Trump. Ya lo hizo Barack Obama y recién se agregó Bill Clinton, quienes cuestionan la versión oficial sobre los hechos. La ciudadanía espera que los cuerpos de seguridad actúen “de manera legal y responsable” y en coordinación con autoridades estatales y locales y “eso no es lo que estamos viendo en Minnesota; estamos viendo lo contrario”, ha referido Obama. En tanto, Clinton ha acusado a las autoridades federales de mentir de manera sistemática sobre lo ocurrido y de pedir a la población que no creyera “lo que ha visto con sus propios ojos”. Ha señalado que lo visto es inaceptable y que el país atraviesa uno de esos momentos históricos en los que las decisiones colectivas marcarán el rumbo de EU durante décadas. Hacía tiempo que algo así no ocurría. Así que pendientes.