Reconocimiento a los bomberos

Importante, nos hacen ver, el desfile que encabezó ayer la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el 170 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en el Zócalo capitalino. Y es que la mandataria aprovechó para reconocer la valentía y el compromiso de mil ochocientos elementos que protegen cotidianamente la vida de los capitalinos. Sólo en 2025, se informó, las y los bomberos atendieron más de 4 mil 500 incendios y realizaron más de 19 mil servicios, lo que representa alrededor de 180 atenciones diarias. En la parada, que se realiza por primera vez en la capital, la morenista señaló que su administración destinó más de 108 millones de pesos en equipamiento durante ese año y afirmó que el compromiso es incrementar los recursos en 2026. También destacó que se hayan sumado mujeres como mandos de esa corporación. Ahí el relevante reconocimiento institucional.