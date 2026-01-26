Vicealmirante preso por presunto huachicol fiscal pide ayuda a Sheinbaum: ‘Se me quiere fabricar como culpable’

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que se revise el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, al sostener que se trata de un caso fabricado y motivado por un ánimo de represalia.

Desde el penal federal del Altiplano, el mando naval envió una carta escrita de su puño y letra en la que acusa a la Secretaría de Marina y a la Fiscalía General de la República (FGR) de incurrir en irregularidades e ilegalidades durante la integración de la carpeta de investigación 568/2025.

De acuerdo con el documento, difundido por su defensa, Farías Laguna afirma que la investigación en su contra se originó a partir de un supuesto video de YouTube que, asegura, no existe, y que posteriormente se forzaron datos y técnicas de indagatoria con imprecisiones que han sido utilizadas para mantenerlo en prisión preventiva.

En la misiva, el vicealmirante también denuncia que la Marina habría intentado darlo de baja antes de que concluya el proceso legal, lo que, dijo, representa un golpe definitivo a su carrera profesional, además de un daño permanente para su familia.

🚨 Desde prisión, el vicealmirante Manuel Roberto Farías —acusado por huachicol fiscal— envió una carta a la presidenta @Claudiashein. Afirma que su caso fue una “fabricación de culpabilidad”, denuncia un proceso penal viciado y politizado, y solicita la “intervención… pic.twitter.com/7kQzi9KZPB — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) January 26, 2026

“Se me quiere fabricar como culpable (…) forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones, que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad (…) y lo más importante, una afectación a mi familia, que quedará una huella para toda la vida en mi esposa y menores hijos”, expuso.

El mando naval pidió a la titular del Ejecutivo federal que ordene una revisión del caso para evitar que, en su opinión, se construyan responsabilidades penales sin sustento.

“Le pido de la manera más atenta la revisión de este caso, con la única finalidad de que se me haga justicia y no se fabriquen culpables (…) parecería más un ánimo de venganza que de justicia”, señala el escrito, en el que también deja los datos de su representante legal para cualquier aclaración adicional.

Farías Laguna sostiene que no es la primera vez que se dirige a la Presidenta, pues afirma que en ocasiones anteriores ya le había enviado cartas y que, según refiere, recibió como respuesta que existen mecanismos institucionales para atender cada situación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT