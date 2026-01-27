Gobierno de CSP llama a tomar prevención ante diabetes mellitus

El Secretario de Salud esta mañana en Palacio Nacional.

Al ser la diabetes una enfermedad de alta incidencia en México, el secretario de Salud, David Kershenobich lanzó un llamado a prestar atención a las medidas de alerta que muestra el cuerpo humano y los factores que llevarían a presentar esta enfermedad.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, David Kershenobich comentó que el objetivo es favorecer un “contagio social” y educación por asumir medidas preventivas.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Enfatizó que no en todos los casos de diabetes se generan complicaciones médicas mayores como amputaciones y otros daños al cuerpo.

David Kershenobich aseguró que puede ser una enfermedad manejada sin complicaciones y es posible retrasar sus efectos cuando se diagnostica de manera temprana y con acciones de prevención individual.

David Kershenobich sostuvo que se puede reducir entre 40 y 60 por ciento la diabetes mellitus con una intervención temprana.

David Kershenobich comentó que entre los factores de riesgo a considerar están niveles anormales de azúcar en ayuno y tener perímetro abdominal crecido.

Otros riesgos advertidos como causantes fueron el consumo de alimentos altos en calorías y alimentos ultraprocesados; estrés crónico, la falta de acciones preventivas y alteraciones del sueño.

David Kershenobich aseguró que estas condiciones aumentan entre 20 y 60 por ciento el riesgo de padecer esta enfermedad.

De allí, David Kershenobich subrayó que los antecedentes con el riesgo más elevado es el contar con familiares que ya padezcan esta enfermedad. Un pariente representa de 2 a 3 veces más riesgo; contar con 2 es de 4 a 6 veces.

David Kershenobich también expuso los riesgos de diabetes gestacional, es decir, la elevación de glucosa durante el embarazo. Explicó que aunque esta condición durante la gestación se puede superar una vez que se da a luz, el ya haberla padecido se convierte en un factor de riesgo.

Por ello, David Kershenobich llamó a que entre las seis y 12 semanas después del parto se debe realizar un monitoreo de la glucosa y después realizar controles anuales.

