SSa solicita plazo de 2 meses para contener brote de sarampión; Jalisco y Chiapas, puntos rojos del brote

Canadá y EU ya perdieron su estado libre de la enfermedad

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, dio a conocer durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que México ha solicitado un plazo de dos meses para intentar contener el brote de sarampión que se asentó desde el año pasado, para lo cual se ha decidido adelantar la aplicación de las dosis.

El funcionario mencionó que Canadá ya perdió su estado libre de sarampión, al igual que Estados Unidos, el cual solicitó una ampliación de dos meses para intentar contener el brote, antes de que se modifique su estatus respecto a esta enfermedad, a los que México también se ha anotado.

David Kershenobich especificó que actualmente se cuenta con 29 millones 529 mil 75 dosis, con lo que se considera que “tenemos un número suficiente” de vacunas para los próximos dos años.

David Kershenobich recordó que la prioridad son los menores de un año a 18 meses; todo el personal de salud, educativo, los jornaleros agrícolas y también habrá una “dosis cero”, que se adelantará a pequeños de seis a 11 meses.

Hasta ahora se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis.

David Kershenobich comentó que esta situación deriva de la pandemia de Covid-19, que impidió la aplicación oportuna de la vacuna a los menores.

David Kershenobich destacó que actualmente el brote se concentra en los estados de Jalisco y Chiapas. En el primero, expuso que se ha aumentado de 65 a 85 por ciento la inmunización en la primera dosis..

David Kershenobich explicó que el protocolo aplicado en Jalisco es realizar un barrido vacunal tras encontrar un caso.

En Chihuahua, que fue donde comenzó el brote ya se considera que el brote se encuentra bajo control.

David Kershenobich especificó que la meta es llegar a un 95 por ciento de vacunación en toda la población, por ser la única vía para controlar la propagación de la enfermedad.

