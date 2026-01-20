En todo el país, casos de sarampión; llaman a reforzar vacunación

Puebla confirmó su primer caso de sarampión este sábado, con lo que las 32 entidades federativas de México ya han reportado al menos un contagio del brote que inició en 2025.

La Secretaría de Salud estatal informó que se trata de una mujer de 30 años, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien se encuentra estable, sin complicaciones y bajo aislamiento domiciliario, como parte de los protocolos sanitarios establecidos.

El Dato: El Gobierno de Puebla explicó que el primer caso de sarampión registrado se trata de uno importado y que, hasta el momento, no existe transmisión comunitaria en el estado.

La Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por sus sigla en inglés) invitó a Estados Unidos y a México a reunirse de manera virtual el próximo 13 de abril para revisar el estado de eliminación del sarampión.

La reunión se producirá tras los brotes de sarampión reportados en Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025, y en México a partir del 1 de febrero de 2025.

De acuerdo con el Marco Regional para la Sostenibilidad y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita en las Américas, la comisión se reúne anualmente, pero también puede convocarse en otras ocasiones según sea necesario para cumplir con su mandato.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias de personas infectadas o a través del aire al toser o estornudar. De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México, Chihuahua encabeza la lista de estados con mayor número de casos confirmados acumulados, al registrar cuatro mil 495.

Aunque la mayoría de los casos se presentan en niñas y niños, las autoridades sanitarias alertaron que adultos sin esquema completo de vacunación también pueden enfermar, por lo que llamaron a reforzar las medidas preventivas en todos los grupos de edad.

Las autoridades estatales y federales insistieron en la necesidad de recuperar la cobertura nacional de vacunación, ya que el rezago en este rubro podría detonar nuevos contagios, especialmente en entidades con baja actividad preventiva. En ese sentido, señalaron que 2026 será un año clave para contener la propagación del virus y proteger a la población.

Ante esta situación, el infectólogo Alejandro Macías advirtió que hay riesgo de brotes de sarampión ante la baja cobertura de vacunación y que puede resurgir con fuerza cuando la inmunización cae por debajo de niveles seguros (95 por ciento recomendado).

Señaló que en México las tasas han estado por debajo de ese umbral, lo que crea “huecos” en la inmunidad colectiva que favorecen brotes.

“La falta de vacunación tanto en niños como en adultos —en particular personas entre 20 y 39 años que no recuerdan si tienen dos dosis completas— aumenta el riesgo de contagio y de brotes generalizados. En transmisiones en vivo, llamó a revisar esquemas y completar las dosis necesarias”, dijo.

Respecto a acciones puntuales como la cancelación de eventos multitudinarios para frenar contagios, Alejandro Macías ha sido escéptico de que eso por sí solo sea eficaz sin antes abordar la raíz del problema, que es la vacunación insuficiente.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación es la forma más eficaz de prevenir el sarampión. Niñas y niños de seis meses a nueve años, adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no cuenten con un esquema completo, deben acudir a su unidad para recibir la dosis correspondiente.

Rosa María Wong Chew, infectóloga pediatra y académica, dijo que “la caída en las coberturas de vacunación ha sido un factor clave para el resurgimiento del sarampión en México. Históricamente, alcanzamos coberturas cercanas al 99 por ciento en los esquemas de vacunación contra el sarampión; esa protección colectiva se ha erosionado en años recientes, y muchos de los casos actuales se registran en personas que no estaban vacunadas”.

Este lunes la Secretaría de Salud informó que el incremento de casos de sarampión registrado durante 2025 se presenta en un contexto de resurgimiento regional de la enfermedad en el continente americano, situación que ha sido advertida oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países.

En un comunicado, la dependencia señaló que en México el comportamiento del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

“Esto permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria”, indicó.

La Secretaría de Salud destacó que durante 2025 y las primeras semanas de 2026 se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país. “La vacunación se ha priorizado en niñas, niños y población susceptible, tanto en el esquema regular como mediante estrategias de respuesta rápida ante brotes”, precisó.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, más del 90 por ciento de los casos confirmados corresponde a personas sin antecedente de vacunación. Además, advirtió que “los cuadros graves y las defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o con sistemas inmunológicos debilitados”.

Situación actual de la enfermedad en México ı Foto: Especial