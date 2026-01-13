Salud federal alista Centro Diagnóstico de Alta Especialidad

Esta mañana en Palacio Nacional estuvo el titular de SSa.

A fin de agilizar la atención médica y reducir los tiempos para alcanzar diagnósticos de una manera más oportuna, la Secretaría de Salud federal construirá el Centro Diagnóstico de Alta Especialidad, que estará ubicado al sur de la capital.

El secretario de Salud, David Kershenobich, mencionó durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que ocho de los institutos nacionales de salud que atienden a personas con enfermedades que requieren atención de alta especialidad, están localizados en Tlalpan y la mayoría de sus pacientes requieren estudios radiológicos especializados.

A partir de esto, se creó el centro de diagnóstico que también se convertirá en un centro de formación de recursos humanos para especialistas en radiología.

David Kershenobich precisó que la meta es que pueda realizar 90 estudios por día, con operación de las siete de la mañana a las 10 de la noche. Aunado a esto, contará con cinco equipos de resonancia magnética para realizar cien estudios por día.

“De esa manera vamos a poder hacer que la atención ocurra en forma más temprana, las decisiones terapéuticas se tomen a tiempo en lo que tiene que ver con el abordaje del estudio de estos pacientes”, dijo David Kershenobich este martes en Palacio Nacional.

Conferencia este martes 13 de enero del 2025. ı Foto: Captura de pantalla.

El centro estará equipado con cinco equipos de resonancia magnética, tres equipos para realizar Tomografías por Emisión de Positrones (PET) y con 20 salas de preparación, lo que permitirá que se reduzca el tiempo para atender a los pacientes.

“Teniendo todos esos equipos, vamos a poder tener 20 pacientes en preparación de tal manera que cuando en un paciente termine, no se tenga que invertir en estar esperando 45 minutos o 1 hora para poderlo atender, sino que el paciente será atendido en estos 20 cuartos para que entonces se pueda hacer eh un estudio tras otro y poder acelerar el tiempo”, explicó David Kershenobich.

David Kershenobich agregó que contará con una sección de teleconsulta radiológica, por lo que se podrán analizar estudios de pacientes de otras partes del país.

Destacó que esto ayudará a desaturar a los institutos nacionales en la zona y facilitará el traslado.

