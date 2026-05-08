Comparecen en FGR funcionarios por caso de la CIA

POR LA POSIBLE presencia de personal de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo vinculado con el desmantelamiento de puntos de producción de droga, alrededor de 50 funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua comenzaron a comparecer ayer en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.

Entre quienes acudieron a testificar se encuentra Guillermo Arturo Zuany Portillo, titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, como parte de las diligencias abiertas por el operativo del 19 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos.

Antes de su ingreso, al menos siete elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) llegaron al edificio federal para declarar ante personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FGR, que integra la carpeta por la presunta intervención de agentes estadounidenses en el aseguramiento de laboratorios clandestinos de droga sintética en el estado.

El Dato: El miércoles, la FGR informó el aseguramiento del laboratorio clandestino, donde fueron hallados más de 55 mil litros y 50 toneladas de químicos para fabricar drogas sintéticas.

Zuany intentó entrar al estacionamiento exclusivo de la FGR a bordo de unidades oficiales, una de ellas sin placas, pero no logró el acceso por esa vía. En un segundo recorrido frente al inmueble, descendió del vehículo y entró a las oficinas.

La investigación federal apunta a esclarecer cómo ocurrió la participación de personal extranjero en una operación local. De acuerdo con fuentes oficiales, el expediente federal contempla el hecho como un asunto de seguridad nacional.

4 personas fallecieron en el accidente en Chihuahua el 19 de abril

De manera oficial la Fiscalía de Chihuahua sostuvo que los elementos de la CIA participaron mediante una “colaboración extraoficial” y que la coordinación fue directamente con el primer comandante de la AEI, Pedro Oseguera Cervante, quien no dio aviso a sus superiores.

Las declaraciones forman parte de las diligencias para reconstruir la cadena de mando, el origen de la intervención extranjera y las condiciones bajo las cuales el convoy regresaba después del operativo.