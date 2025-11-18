Secretaría de Salud reporta ‘franco descenso’ de sarampión

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, aseguró que el brote de sarampión en el país se encuentra “en proceso de contención” y con una tendencia marcada a la baja.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal informó que existe un esquema integral de prevención y atención médica para visitantes y residentes, con centros disponibles para cualquier eventualidad sanitaria.

“En las medidas sanitarias hay todo un plan de atención e incluso centros a donde podrán acudir las personas que visiten el país o que tengan algún evento en su salud”, explicó.

Respecto al sarampión, señaló que el repunte registrado en semanas recientes muestra un descenso sostenido. “El brote de sarampión está en proceso ya de contención”, dijo.

En Chihuahua —uno de los estados con mayor actividad reciente— ya se registran días sin nuevos contagios y únicamente se mantienen cuatro casos activos en la última semana. A nivel nacional, son seis estados los que continúan reportando presencia del virus, con cifras que han fluctuado entre 15 y 64 casos activos.

“Estamos en un franco descenso en lo que tiene que ver con sarampión y esperamos que, para cuando sea esta Copa Mundial, ya no tengamos el sarampión como un riesgo sanitario”, afirmó Kershenobich.

