Gobierno de México presenta 74 mundialitos y copas

La Presidenta, ayer, con los titulares de Profeco, Imjuve, IMSS, SEP, Segob, Conade, la representante de México para el Mundial, la secretaria de las Mujeres y la de Secihti

En el marco de la Copa Mundial 2026, de la que México será sede, el Gobierno federal organiza competencias futbolísticas por medio de las cuales se convocará a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y otros sectores a participar en los torneos denominados Mundialitos y Copas del Mundial Social.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se trata de un proyecto en el que, además, estarán involucradas las secretarías de Educación Pública (SEP); de las Mujeres; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Mexicano de la Juventud.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó que con el proyecto se busca impulsar el desarrollo del deporte en el país.

“Queremos que en esta justa mundialista juguemos en equipo y busquemos el talento de niñas, niños, adolescentes, que dominan el balón en las plazas, en los patios de las escuelas y en sus hogares. No olvidemos que México es un extraordinario semillero, inagotable, de grandeza. Y en cada rincón del país, desde la sierra hasta la costa, hay talento joven”, dijo.

Explicó que este plan se inserta en los objetivos del Proyecto de Nación por medio de diez ejes: El primero, Mundialitos y Copas en las que podrán participar niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores y con discapacidad; segundo, implementación de la estrategia Vive saludable, juega feliz; tercero, mundialito de robótica; cuarto, Conoce México; quinto, Fiestas México 2026; sexto, Record Guinness; séptimo Nuestra grandeza cultural; octavo Quién es Quién en el mundial; noveno Murales, arte urbano y décimo, la recuperación de espacios públicos.

La representante de México para la organización del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, explicó que el objetivo del Mundial Social es poner a las mexicanas y mexicanos al centro de los trabajos de la Copa del Mundo, para llevar el futbol a los 32 estados y que el talento encuentre oportunidades. Para ello, se buscará que asistan a los torneos visores y reclutadores de equipos especializados.

“¿Qué significa que México sea sede del Mundial 2026? Significa, ser el único país en albergar por tercera ocasión una Copa Mundial de la FIFA, pero a diferencia de las dos anteriores,, tiene un significado más profundo: poner a México al centro del trabajo rumbo a la Copa Mundial”, dijo.

El director de la Conade, Rommel Pacheco, detalló que se realizarán seis copas: la escolar, que iniciará desde los planteles educativos; la Copa Conade, enfocada hacia a edades tempranas; la Copa Paralímpica, para garantizar inclusión a través del futbol adaptado; la Copa de Barrio, que lleva el futbol a comunidades, a las colonias; la Copa de los Trabajadores, reconoce el derecho al deporte en los centros de trabajo; la Copa Edad de Oro, que promueve el envejecimiento activo y saludable.

“Son Copas distintas, pero todas conectadas bajo una misma estructura en términos operativos, todas siguen el mismo esquema: por etapas, procesos”, subrayó.