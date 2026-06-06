Combate a la corrupción deja ahorro de 81 mmdp

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, en lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han generado ahorros históricos por 81 mil 400 millones de pesos mediante acciones de combate a la corrupción, fiscalización, reestructuración administrativa y fortalecimiento de la austeridad republicana.

Recursos que, aseguró, se traducen en beneficios directos para la población a través de programas sociales, infraestructura, educación y salud.

2,500 familias cafetaleras beneficiadas por eliminar intermediarios

En un balance presentado con motivo de los dos años del triunfo del movimiento de transformación, la dependencia destacó que los resultados se han alcanzado bajo los principios de transparencia, eficiencia y combate a la impunidad impulsados por el actual Gobierno federal.

Entre las principales acciones que contribuyeron a estos ahorros, de acuerdo con la dependencia federal, destacan las negociaciones para la compra de medicamentos de patente y fuente única, que permitieron economizar 23 mil 500 millones de pesos; las subastas inversas en medicamentos, con ahorros por 3 mil 600 millones de pesos; y la nulidad de una compra irregular de medicamentos, con la que se evitó un presunto desfalco por 15 mil millones de pesos.

Asimismo, la secretaría reportó que la conciliación de la cuenta pública y la revisión de contratos del Tren Maya generaron ahorros por 25 mil millones de pesos; a ello se suman 344 millones de pesos obtenidos mediante licitaciones públicas más eficientes.

También destacó la reestructuración y compactación de 183 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, medida que redujo en 5.0 por ciento el costo anual de las estructuras gubernamentales y representó un ahorro bianual de 6 mil 840 millones de pesos.

En materia de transparencia, señaló que el organismo “Transparencia para el Pueblo” opera con poco más de la mitad del costo que tenía el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), lo que ha permitido un ahorro bianual cercano a mil millones de pesos.

Además, se impulsó la recuperación de activos por dos mil 440 millones de pesos, mientras que los llamados Diálogos Estratégicos en el sector de dispositivos médicos generaron ahorros adicionales por mil 530 millones de pesos mediante negociaciones transparentes.

La secretaría indicó que también se evitaron erogaciones por dos mil 200 millones de pesos gracias a la resolución favorable de 13 procedimientos relacionados con responsabilidad patrimonial del Estado.

Destacó que las compras gubernamentales se utilizan como una herramienta de desarrollo económico nacional, como la compra directa de café a cooperativas de Puebla, Oaxaca y Chiapas.