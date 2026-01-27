Grecia responde a amenazas

Y quien llamó la atención por no dar necesariamente el crédito al narco por las mantas que aparecieron en su municipio fue la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz. Ayer, en una conferencia de prensa, la esposa del edil asesinado en noviembre pasado, Carlos Manzo, dejó entrever que aquellas manifestaciones con amenazas, que suelen achacarse al crimen organizado, son más bien una expresión de la “guerra sucia” que se ha declarado a su joven administración por parte de sus adversarios políticos. “Estamos en un momento de guerra sucia, de desprestigio hacia este gobierno”, dijo Quiroz, quien fue más lejos al señalar a quienes considera responsables del homicidio de Manzo. “Nuestros adversarios políticos, y lo voy a dejar bien claro, si fueron capaces de quitarle la vida a Carlos, van a ser capaces de hacer cualquier cosa por desestabilizar este gobierno”. La presidenta municipal advirtió que emitió una denuncia ante la Fiscalía michoacana para dar con los verdaderos responsables de estos mensajes. Ahí el dato.

