Hugo Aguilar aclara que compra de vehículos no contradice austeridad: “Fue por seguridad”

Conferencia de prensa de los ministros de la Corte, ayer.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que la adquisición de las nueve camionetas blindadas para los integrantes del máximo tribunal no representa un gasto innecesario, sino una medida de seguridad indispensable alineada con una política de austeridad responsable; sin embargo, informó que serán destinadas a juzgadores que enfrentan mayores amenazas.

En conferencia de prensa, acompañado por cinco de sus colegas, así como por el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, el ministro explicó la decisión como un ejercicio de escucha y responsabilidad institucional.

El dato: La SCJN reportó que la elaboración de dos retratos para los exministros Norma Piña y Alfredo Gutiérrez Ortiz Menatuvieron un precio de $81,200. Además de uno extra de $58 mil.

“La Corte no sólo escucha y hace oídos sordos, sino que atendemos a la ciudadanía y la opinión pública”, declaró Aguilar Ortiz, quien admitió que la institución ha “valorado que tampoco vamos a quedar en situación de vulnerabilidad”, pero decidió reconsiderar tras las críticas.

El ministro enfatizó que “escuchando la crítica, escuchando lo que se ha señalado, la Corte también atiende”.

Abundó en que la compra se justificó inicialmente por problemas de seguridad vial: “Lo que tuvimos fueron incidentes de seguridad en el camino; yo, en un viaje a Huejutla, la camioneta se quedó a medio camino, se partió el rin, no era un vehículo para carretera”.

De esta manera, aclaró que no se trata de amenazas directas o que tuvieran que ver con la criminalidad: “Ahí no tenemos algún registro hasta este momento”.

571 vehículos tiene la Corte, incluyendo 106 que ya poseía

El ministro también ahondó en el costo real de estas unidades: “Se hizo el escándalo de 3.5 millones, no, no es así. Es 2.4” el precio de cada vehículo con blindaje incluido. Puntualizó que, en septiembre pasado, con la llegada de la nueva Corte, se tomó posesión de 39 vehículos. De ellos, 30 son camionetas Suburban y nueve camionetas Jeep de modelos desde 2019, 2020 y 2021.

El presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, defendió la adquisición como un ahorro: se reemplazaron 445 vehículos arrendados con modelos 2022-2023 por 571 vehículos en propiedad, incluyendo los 106 que ya poseía la institución.

“Con el proceso de adquisición se están comprando los que se arrendaban más los que eran propiedad... son 550 vehículos que se están adquiriendo y con eso nos estamos ahorrando el arrendamiento”, dijo.

La nueva estrategia anunciada implica que los ministros usarán vehículos más austeros o incluso transporte personal.

“El ministro puede andar como cualquier ciudadano común. Podemos ir a campo, pues si hay necesidad, en el autobús, en el pueblo o en nuestros propios vehículos. Yo en mi persona, puedo andar hasta en el Metro, no tengo problema” afirmó Aguilar Ortiz.

Sin embargo, acotó, “no me sentí con derecho de decidir sobre la seguridad vial de compañeros y compañeras, por eso tomamos la decisión de solicitar al OAJ la adquisición de vehículos”.

Sin embargo, Néstor Vargas explicó que actualmente hay aproximadamente 40 jueces que cuentan con protección especial, al detallar que diariamente autorizan “medidas de protección, ya sea por una camioneta blindada, ya sea por un chaleco, ya sea por protección de escoltas a muchos de los jueces y magistrados, particularmente en las materias penales”.

El presidente del OAJ presentó cifras de ahorro: una reducción de 118 millones de pesos en servicios de comedor y la venta programada de 30 camionetas Suburban de la administración anterior.

“El exceso fue antes; el dato que les doy, 30 vehículos Suburbans de lujo, ahí sí de lujo. Y nadie dijo nada en ese momento”, señaló el ministro Hugo Aguilar.

Rechazó que los vehículos hayan sido matriculados en Morelos, al asegurar que aún no cuentan con placa, y reafirmó el compromiso con la transparencia: “Estamos respondiendo todas las consultas”.

“Austeridad implica responsabilidad en el uso del dinero del pueblo sin afectar el funcionamiento de la institución”, definió Aguilar Ortiz, quien advirtió:

“Si la austeridad va a ser no gastar un peso, pues la Corte y el Poder Judicial se van a paralizar”.

Los ministros reiteraron su compromiso con el trabajo territorial pese a los ajustes. “No pretendemos ser ministras y ministros de escritorio, queremos ser ministros del territorio”, declaró el ministro Arístides Guerrero.

Claudia celebra renuncia a los nuevos vehículos

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum celebró que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieran no utilizar las camionetas que recientemente adquirieron y que fueron motivo de críticas y señalamientos.

Mientras el máximo tribunal ofrecía la conferencia de prensa para ahondar en la explicación de la compra de los vehículos con un valor de alrededor de 2.4 millones de pesos por unidad, la mandataria dio su visto bueno a que éstos sean devueltos. “A mí me parece bien”, dijo durante la Mañanera del Pueblo de este lunes.

El fin de semana, los ministros explicaron que, “con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos”.

2.4 millones de pesos costó cada vehículo de la SCJN

La mandataria recordó que, tras saberse de la compra la semana pasada, se consultó la acción a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Corte reconoció el gasto, bajo el argumento de que, con estas adquisiciones, se habría generado un ahorro por el arrendamiento que se ha hecho de las unidades.

“Ellos… Como lo dije el viernes, creo que fue, les preguntó, la secretaria de Gobernación: ‘¿Sí, en efecto, habían comprado las camionetas?’. Y contestaron que ‘habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar’”, dijo.

Comentó que se trata de un nuevo Poder Judicial y que ahora se imparte justicia desde una visión distinta al anterior. Además, dijo mantenerse a la expectativa.

“Pero más allá de ello, es una nueva Corte y tiene que haber una visión distinta. Ahora, entiendo que ellos van a dar un… Porque vi ahí la publicación del presidente de la Corte, de Hugo Aguilar, diciendo que hoy van a dar una conferencia, creo, ¿no? A ver qué es lo que plantean ahí”, dijo.

PAN exige vivir en la “justa medianía”

Por Claudia Arellano

Diputados federales y voceros del PAN exigieron a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conducirse bajo el principio de “justa medianía”.

El diputado Ernesto Sánchez afirmó que el caso de las unidades de lujo evidenció que los nuevos integrantes del máximo tribunal no llegaron al cargo con la intención de fortalecer la impartición de justicia.

El legislador celebró que fueran las redes sociales y el trabajo periodístico los que exhibieran el caso. En ese contexto, acusó a Morena de buscar debilitar los mecanismos de transparencia.

Por separado, el vocero albiazul en San Lázaro, Federico Döring, criticó el nivel de vida de los nuevos ministros y afirmó que se financia con recursos públicos.

Añadió que, tras la decisión de devolver las camionetas, otros funcionarios deberían seguir el mismo ejemplo.

“Sería bueno que también Fernández Noroña siga su ejemplo y regrese su mansión en Tepoztlán”, expresó, al asegurar que el inmueble tendría —según su dicho— recursos de origen no aclarado y posibles irregularidades, sin presentar pruebas.