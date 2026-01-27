Morena, PT y PVEM avanzan en diálogo para reforma electoral, aseguró Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, a su salida de la reunión en la que se discutió la reforma electoral.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), indicó que está avanzando el trabajo en la negociación política que se lleva a cabo en la Secretaría de Gobernación, con la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con Morena, PVEM y PT, respecto a una eventual reforma electoral.

“Estoy enterado que ha habido reuniones de manera reiterada con el PT y el Partido Verde, así como con Morena en las últimas dos semanas. Incluso hoy en la mañana, hablé con la secretaria de Gobernación, y me dijo que van bien los trabajos de acercamiento, de deliberación con el PT y el Verde”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, Monreal Ávila aseveró que “salió en algún portal que yo estaba preparando una propuesta alternativa. No es cierto, es falso totalmente, no estoy preparando yo nada y voy a someterme a lo que la iniciativa diga y a deliberarla aquí con amplitud y libertad con todos los grupos parlamentarios.

TE RECOMENDAMOS: En Palacio Nacional Sheinbaum aborda perspectivas económicas del país con Banxico e integrantes de la ABM

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aclaró que su viaje a España en julio pasado fue por un compromiso religioso con su esposa. ı Foto: Especial

“Sí me he reunido con todos los grupos parlamentarios, me han preguntado ellos sobre el avance de la iniciativa. No la conozco, no conozco borrador, y de parte nuestra no estoy preparando ninguna iniciativa paralela, alterna, sino que voy a esperar que la negociación política tenga frutos, y una vez que ésta los tenga, vamos a esperar la iniciativa, ya sea al Senado, a la Cámara de Diputados, según prefiera la autora, la presidenta Claudia Sheinbaum.

Indicó que “no hay ninguna posibilidad de ruptura” en la coalición de Morena, PVEM y PT. “Estamos claros de que lo que vayamos a consensar, es lo que vamos a presentar aquí en el Congreso de la Unión”.

Monreal Ávila anotó: “Yo estoy optimista porque haya reforma, pero también soy muy realista. Yo atiendo la matemática parlamentaria: si no tenemos al PT y al Verde no tenemos reforma constitucional. Si no tenemos uno de los dos, no hay reforma constitucional.

“Es muy claro, y por eso el ejercicio, este trabajo, esta labor que está realizando la secretaria Rosa Icela es encomiable, porque está intentando buscar los caminos de entendimiento y construir la iniciativa con el PT, con el Verde y con Morena. Si no, de lo contrario, no habría posibilidades. Atendiendo la matemática parlamentaria estricta”, señalo.

Monreal Ávila sostuvo que está “esperando el momento procesal oportuno. Una vez que llegue la iniciativa, si llegara a la Cámara de Diputados, haremos una discusión amplia con todos los grupos parlamentarios, sin exclusión. Vamos a convocar a todos y vamos a intentar construir un consenso amplio”.

“Las reformas electorales posteriores han sido con la participación de todos los partidos, y no creo que ahora sea la excepción, al menos eso yo pienso, que deberían estar todos acudiendo a estos foros y a este consenso de construcción o a esta construcción de consensos para la reforma electoral”, destacó.

Asimismo, dijo que hablo con varios de los coordinadores “he hablado con el PT y el Verde, me han dicho que han estado conversando con la secretaria Rosa Icela en muy buenos términos, me han dicho que están intentando acercarse en los puntos que se les plantea y también expresar con claridad en donde no están de acuerdo”.

“Es parte de lo que siempre se hace en ejercicios tan complejos como este, el de la reforma electoral, entonces yo espero que haya resultados, pero en este momento en la Cámara de Diputados no estamos haciendo nada en torno a la reforma electoral, estamos esperando la iniciativa en esta materia de reforma electoral, no hay borrador, no hay iniciativa, no hay grupos de trabajo que estén trabajando una reforma alterna, sino que estamos esperando que se construya la reforma o la iniciativa de reforma electoral en la mesa de Gobernación con los tres partidos que forman parte de la coalición”.

Monreal Ávila aseveró que “se intenta construir la reforma para la aplicación inmediata, por eso es el plazo que nos está presionando, porque son, si mal no recuerdo, 90 días antes de iniciar el proceso. Tendríamos que tenerla 90 días antes. Toda la reforma constitucional, la reforma legal.

Recordó que lo único que se está haciendo con respecto a la reforma es “intentar tenerla para el mes de febrero”, y poder comenzar a empezar a trabajar en las dos cámaras para su aprobación.

Por otra parte, cuestiono la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, realizada el pasado domingo, Monreal Ávila respondió: “Fueron 550 mil votos porque continuara el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, contra 350 mil para revocar el mandato, y faltó un porcentaje menor para que se lograra el 40 por ciento de la votación para vincularlo, el proceso, el ejercicio democrático que se llevó a cabo; la mayoría, un 60 por ciento votó porque se mantuviera, sólo el treinta y tantos por ciento porque dejara el cargo”.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. ı Foto: Cortesía

Añadió que “el ejercicio de la función pública desgasta, y aquí se agregó también un ejercicio en donde tuvieron una participación muy activa quienes con nosotros actuaron como aliados en el proceso donde la presidenta Claudia Sheinbaum y él, gobernador Salomón Jara, obtuvieron el triunfo, que es muy distinto al que hoy se obtuvo en la revocación.

El PT actuó, como ya lo dijo el propio gobernador, prácticamente como un opositor, promoviendo la revocación de mandato.

“Y sí nos pone en alerta, al menos yo de manera personal, como dirigente político, lo que creo debemos hacer es conciliar en Oaxaca, buscar caminos de entendimiento entre Morena y el PT y que esto no se suscite, no se presente en los procesos constitucionales que pondrían en riesgo la mayoría de los votos en favor del movimiento”, añadió.

Destacó que es conveniente “no separarnos ni alejarnos de la elección que nos dieron los ciudadanos en Oaxaca, un porcentaje importante, 350 mil y en donde en algunas ciudades obtuvieron mayoría la revocación”.

“Sí es conveniente no evadirlo y no simplemente pensar que fue un ejercicio más. Y a los propios gobernantes también es una llamada de atención, de decir qué me está pasando, qué estoy haciendo. Yo creo que hace falta un ejercicio de reflexión y de búsqueda de conciliación, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de consensos entre la población, las organizaciones y el gobierno”, concluyó Monreal Ávila.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL