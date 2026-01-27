PRD busca su resurgimiento desde estados

Tras deslindarse de las dirigencias del pasado que llevaron a la debacle del instituto político, el bloque nacional de partidos locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrancó una gira por el país de cara a los comicios de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados federal, por lo que llamó a la creación de un frente de negociación para establecer alianzas con organizaciones de izquierda que le permitan fortalecer su presencia política.

Con una fuerza de alrededor de un millón de perredistas, los dirigentes estatales del sol azteca suscribieron un acuerdo desde Guerrero para cerrar filas, donde destacaron que su movimiento cuenta con proyecto, ruta y estructura para enfrentar el proceso electoral de 2027, con el objetivo de reposicionarse como una opción clara de izquierda en el país.

El Dato: La gira nacional del PRD continuará el 30 de enero en Tlaxcala y el 1 de febrero en Oaxaca; ahí tomarán protesta a nuevas estructuras municipales y adhesiones.

En este nuevo inicio, el bloque nacional de partidos locales del PRD se deslindó de las dirigencias del pasado y de las alianzas que se conformaron con el PAN y el PRI, así como la firma del Pacto por México durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

Al respecto, el dirigente del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez, aseguró que este bloque perredista se deslinda de sus viejos liderazgos, a quienes responsabilizó de errores políticos, del alejamiento de la militancia y de conducir al partido a la pérdida de su registro nacional.

Afirmó que este nuevo comienzo busca recuperar al PRD como una izquierda democrática y progresista, con identidad propia, autonomía estatal y una ruta común de reorganización donde se busca incidir en la agenda pública y preparar perfiles competitivos para los próximos retos electorales.

Destacó que el bloque firmó un posicionamiento público de alcance nacional en el que se establece la decisión de caminar juntos para fortalecer al partido, y subrayó que no puede entenderse la transformación democrática del país sin la aportación histórica del PRD y que Guerrero marca el inicio de esta gira nacional.

El bloque está integrado por las dirigencias del PRD en la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Baja California Sur. En conjunto, representa a más de un millón de votos a nivel nacional y se asume como una fuerza real de izquierda, construida desde el territorio, la organización social y una visión crítica de su propia historia reciente.

Durante el acto, Evodio Velázquez tomó protesta a 60 coordinaciones ejecutivas municipales, y explicó que esta articulación política se conformó tras meses de diálogo entre nueve de los trece partidos locales del país.

9 estados conforman el bloque nacional del PRD

La diputada local y dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, llamó a la militancia a cerrar filas, reconoció errores del pasado y sostuvo que este nuevo comienzo parte del respeto al territorio, de las decisiones locales y de una organización horizontal. Señaló que el reto es abrir el partido a la sociedad y volver a ser una voz cercana a la ciudadanía.

La secretaria general del PRD en Michoacán, Verónica García Reyes, respaldó los acuerdos del bloque y afirmó que llevan meses con el trabajo coordinado para fortalecer la estructura interna y consolidar un partido abierto, con vocación democrática y visión nacional.

El dirigente de Zacatecas, Néstor Santa Cruz, expresó su respaldo a la militancia guerrerense y aseguró que el PRD cuenta con proyecto, ruta y estructura para enfrentar el proceso electoral de 2027, con el objetivo de reposicionarse como una opción clara de izquierda en el país.

En el posicionamiento público, el bloque nacional de partidos locales del PRD acordó cerrar filas en la gobernabilidad del país, ante las amenazas de violentar la soberanía nacional desde el exterior. Señalaron que, más allá de siglas o diferencias políticas, todos somos mexicanos y que la defensa de la soberanía es un compromiso colectivo que exige responsabilidad política, unidad nacional y firmeza institucional.