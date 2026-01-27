Se cae el MURO

Comentan que entre los aspirantes a convertirse en la nueva “chiquillada” del sistema de partidos de México, al Movimiento Único de Renovación Opositora (MURO), ligado a familiares de la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, nomás no le alcanzó el recurso para mantenerse en pie. Así lo confirmó el líder de esa organización, Fernando González. “Somos una corriente con presencia nacional que por falta de recursos ha tenido que poner una pausa al proyecto de convertirnos en partido político nacional”, dijo el también yerno de la maestra Elba Esther. “No es una decisión sencilla”, agregó en un video dirigido a simpatizantes. La caída del MURO, nos dicen, ocurre a un mes de que el Instituto Nacional Electoral cierre el proceso para crear partidos políticos nacionales y después de que el movimiento lograra afiliar apenas a 8 mil 500 personas, de las más de 256 mil requeridas; además, sólo alcanzó a realizar 23 de las 300 asambleas necesarias en su meta.

