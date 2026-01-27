Una tras otra

Y es en el INE donde no salen de una para entrar a otra. Y es que el instituto a cargo de Guadalupe Taddei no termina de apagar la controversia que provocó la iniciativa de colocar decenas de cámaras en varios inmuebles, empezando por el principal, lo que ha sido visto como la instalación de una especie de big brother, cuando ahora resulta que ya están en una nueva polémica: la de la contratación por poco más de un millón de pesos de una miniserie sobre la elección judicial. Hasta el momento han sido dos los deslindes del mismo número de consejeras sobre este proyecto, pero una de ellas, Carla Humphrey, hasta pistas dio de que ante esta contratación hay que levantar la ceja. “Me distancio también del proceso de adjudicación en el que participaron diversas personas, algunas que al parecer perciben recursos del propio instituto, aunque todas en su momento formaron parte de la misma agencia de publicidad”. Uf.

