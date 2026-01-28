¿Cambios en el Interoceánico?

Así que la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, informó ayer sobre las indagatorias que lleva a cabo en torno al descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico, en las que se apunta como la causa de la tragedia el exceso de velocidad. Lo anterior ha derivado en la detención del maquinista, pero, nos hacen ver, no sería el único efecto que el tema del accidente producirá. Y es que se ha conocido la versión de que tras difundirse el dictamen de la autoridad investigadora, el director de Operaciones de ese medio de transporte habría renunciado, quedando en su lugar un encargado de despacho y, por lo tanto, pendiente el nombramiento de un relevo que se dará a conocer en los próximos días. La encargada de informar de ese ajuste sería la empresa Ferrocarril Interoceánico S.A de C.V, que, es sabido, se encuentra bajo la jurisdicción de la Secretaría de Marina. Pendientes.

