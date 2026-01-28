Continuará solidaridad con Cuba, dice Claudia

SIN CONFIRMAR directamente si los envíos de petróleo a Cuba se detuvieron, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que México continuará con la postura solidaria hacia la isla y afirmó que más adelante se informará sobre la reanudación del apoyo.

El cuestionamiento surgió luego de que el pasado lunes se dio a conocer que Petróleos Mexicanos (Pemex) retiró el embarque que tenía planeado enviar este mes a la isla antillana.

Para confirmar el hecho, la mandataria fue consultada en reiteradas ocasiones durante su conferencia con los medios. No obstante, se abstuvo de confirmarlo directamente y sólo señaló que las decisiones que toma Pemex son soberanas, incluso las que respectan al envío de crudo que se ha realizado desde años atrás.

“Es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también —como lo hemos dicho— la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido tomándose desde hace muchos años, no es reciente”, reiteró la Jefa del Ejecutivo ante los medios.

EL TIP: SEGÚN Bloom berg, el año pasado Pemex envió a Cuba una media de un barco al mes, equivalente a 20 mil barriles diarios.

Tras mencionar que Cuba lleva varios años bajo el bloqueo que ha derivado en problemas de desabasto para la isla, confirmó que el apoyo se mantendrá por solidaridad con el pueblo: “México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana. Y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya, en todo caso, del Gobierno, de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias”.

Sheinbaum Pardo aclaró que en otros momentos ha ocurrido que se ha pausado el envío y luego se reanuda: “Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba, a partir de las decisiones que se toman. Así como, durante un tiempo no se envió y después sí se envió”.

Ante el cuestionamiento de la prensa respecto a saber si “¿Los envíos se van a renovar en algún momento?”, comentó: “en todo caso se informará”.

Además, reiteró su ofrecimiento para que México sirva como mediador para ayudar a que Estados Unidos y Cuba arreglen el diferendo que mantiene el bloqueo de la isla.