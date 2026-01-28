El atrincherado del CIDE

Para pepelones, nos comentan, el que está estelarizando el polémico exdirector del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, quien, como dijo su colega en la academia, el economista Francisco Cabrera-Hernández, dejó el cargo, pero no la institución, porque simplemente se niega a acatar que fue destituido por la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz. “Resulta que Romero ya dejó físicamente la dirección del CIDE, pero hace unos meses se autonombró investigador y se dio definitividad. Así, cambió su trinchera a un cubículo en el edificio de investigación. Al fin que la dignidad ya la perdió desde hace mucho”, escribió Cabrera-Hernández, después de que la secretaria de Ciencia del Gobierno de México presentara oficialmente a la investigadora Lucero Ibarra Rojas como nueva titular de de la institución educativa. Lo que tantos se preguntan ahora es hasta cuándo aguantarán los académicos de la institución a Romero Tellaeche, quien desde hace tiempo goza de una nada buena reputación.

