Ivonne Ortega condena ataque armado contra legisladores en Culiacán

La diputada federal Ivonne Ortega condenó el ataque armado registrado en Culiacán contra los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya, y exigió que el hecho no quede impune.

A través de un pronunciamiento, la legisladora expresó su preocupación por la integridad de sus compañeros y envió un mensaje de solidaridad.

“El ataque armado a nuestros compañeros diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán no puede quedar impune. Espero de todo corazón que estén bien”, manifestó.

Ortega subrayó la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo los hechos y garanticen la seguridad de representantes populares, en un contexto marcado por hechos de violencia en distintas regiones del país.

La tarde de este miércoles 28 de enero, la población de Culiacán, Sinaloa sufrió un ataque armado dirigido a los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya del partido político Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, tras los hechos ambos políticos fueron trasladados heridos a un hospital cercano, en donde permanecerían hasta el momento.

Por su parte, el Gobernador Rubén Rocha informó que tras conocer lo ocurrido, instruyó al Secretario de Seguridad Pública estatal a implementar un operativo para encontrar a los responsables.

“He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Así mismo, me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos. Les mantendré informados”, expresó el gobernador a través de un mensaje en su cuenta de X.

