Balean a Sergio Torres, líder estatal de MC en Sinaloa, y a la diputada Elizabeth Rafaela Montoya

Las víctimas iban a bordo de una camioneta Audi

Sujetos armados atacaron a balazos a los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres у Elizabeth Montoya, en calles de Culiacán, Sinaloa.

Ambos políticos fueron trasladados heridos a un hospital cercano, de acuerdo con los primeros reportes y que dan cuenta medios locales.

Sergio Torres у Elizabeth Montoya iban a bordo de una camioneta Audi y en las inmediaciones del malecón Niños Héroes, sujetos no identificados abrieron fuego en su contra.

El Gobernador Rubén Rocha instruyó al Secretario de Seguridad Pública estatal a implementar un operativo para encontrar a los responsables.

“He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda.

“He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Asimismo, me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos”, indicó Rubén Rocha en su cuenta de redes.

Asimismo, instruyó a Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado, se traslade a los hospitales donde ingresaron los legisladores para que supervise personalmente la atención que se les brinda.

Rubén Rocha reveló también que el ciudadano Gonzalo Quintero Baca resultó lesionado en los mismos hechos.

