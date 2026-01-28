Migrantes en Colorado exigen remoción

Un manifestante sostiene un cartel frente a agentes de ICE en Portland, Oregon, el 21 de octubre de 2025.

MIGRANTES MEXICANOS en Colorado, EU, iniciaron la recolección de firmas y testimonios para solicitar al Gobierno de México la remoción del cónsul Pável Meléndez Cruz, quien ha sido acusado de abandonar a connacionales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), confinados en el Centro de Detención de ese estado, quienes, según testimonios, esperan más de ocho meses para obtener respuesta del consulado mexicano.

Decenas de personas se congregaron en Plaza Colorado, en Aurora, donde firmaron la petición y dejaron constancia de sus testimonios, los cuales —según informaron los organizadores— serán integrados en un expediente dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Embajada de México.

Los promoventes de la iniciativa señalaron que buscan la remoción inmediata del cónsul mientras avanzan las indagatorias, al considerar que la comunidad requiere representación consular que garantice atención, respeto y acompañamiento efectivo.

Los migrantes señalaron que su exigencia central es contar con funcionarios que cumplan con su labor y no perjudiquen a la comunidad.

En agosto de 2025, se informó que Pável Meléndez Cruz y dos funcionarios más de la representación diplomática fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

2 Años en el cargo tiene Pável Meléndez Cruz

La querella fue presentada por el activista en defensa de migrantes, Javier Martínez Calzada, dirigente de la organización Migrants Heroes Come First, quien acusó al cónsul de emprender una persecución en su contra y de abandonar a varios connacionales detenidos por el ICE.

De acuerdo con familiares de los detenidos, desde el 28 de julio denunciaron que algunos migrantes llevaban más de cuatro meses en prisión sin recibir asistencia consular. Aseguran que esta situación detonó presuntas represalias y actos de hostigamiento encabezados por funcionarios del consulado mexicano en Denver.