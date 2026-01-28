PAN alista defensa de la democracia y los pluris

El dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero, anunció que su partido se mantiene firme y luchará en unidad para defender la democracia de México y la voluntad de los ciudadanos ante la “ley Maduro” de Morena.

En conferencia de prensa previa a la reunión plenaria de los diputados federales del blanquiazul en Mérida, Yucatán, en la que la bancada definirá las prioridades de su agenda legislativa, el líder albiazul destacó que el eje será el análisis y discusión de la reforma electoral impulsada por el oficialismo, que propone desaparecer el financiamiento a partidos políticos y también eliminar la representación plurinominal.

El líder partidista explicó que el objetivo central consiste en garantizar que las autoridades se elijan mediante procesos democráticos reales, así como proteger el derecho ciudadano al voto libre, y recalcó que los plurinominales son un triunfo de la democracia.

“Estamos dispuestos a lo que tengamos que hacer por defender nuestra democracia. Estamos dispuestas y dispuestos a la resistencia civil pacífica. Lo que sea que tenga que ser para impedir que este país se convierta en un país autoritario”, advirtió Romero Herrera.

EL DATO: EL PAN señaló que si la 4T quiere contribuir a la democracia mexicana, “que empiecen por procesar a los narcopolíticos de Morena”.

Además, sostuvo que el país enfrenta un riesgo si las instituciones electorales pierden autonomía o si se reduce la representación plural en el Congreso. Bajo esa perspectiva, el PAN planteó su intención de sostener un debate legislativo firme en defensa de los organismos electorales.

El dirigente recordó que las reformas electorales históricas surgieron como resultado de exigencias de otras fuerzas políticas y no del poder mismo.

Señaló que el proyecto que los aliados de Morena, el PT y el PVEM, no conocen ni respaldan, “ya que resultarían los más afectados con la desaparición de los diputados plurinominales”.

En su oportunidad, Elías Lixa, coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, comentó que durante esta plenaria definirán propuestas del próximo periodo legislativo, principalmente la defensa de las instituciones democráticas del país.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, sostuvo que el PAN está ante la gran responsabilidad de defender la democracia y el voto de los ciudadanos.

“Nuestro trabajo, nuestra disciplina, nuestra inteligencia y nuestra congruencia panista nos obligan a defender la democracia y a defender el voto de las familias en México y así lo haremos”, remató.

También insistió en que, en caso de haber una reforma electoral, esta debe ser acompañada por todos los partidos políticos, pues “se hace necesario, obligado e indispensable para esta y las futuras generaciones. Si eso no sucede y hay una reforma de unos cuantos partidos o de una sola visión, lamentablemente, estaremos hablando de un retroceso histórico”.

En tanto, el coordinador del blanquiazul en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, señaló que “si Morena quiere contribuir a la democracia mexicana, que empiecen por procesar a los narcopolíticos (de su partido). Y si lo que quieren es destruir a las instituciones de la democracia mexicana, le van a tener que pasar por encima a