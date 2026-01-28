Piden a EU extraditar a ligados a huachicol fiscal

PERSONAL de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvo a tres personas que transportaban 23 bidones con más de mil 43 litros de combustible

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, la entrega de personas involucradas con el huachicol fiscal en su país.

EL DATO: PERSONAL de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvo a tres personas que transportaban 23 bidones con más de mil 43 litros de combustible, en una embarcación que navegaba en las costas de Michoacán.

“Seguimos insistiendo, porque todavía no ha ocurrido. Y otros casos que tienen también que ver con el tema del huachicol fiscal, que también queremos que personas que están allá sean enviadas, dado que hay una orden de aprehensión aquí en México”, aseveró.

NOSOTROS seguimos insistiendo porque, así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van de México a EU, nosotros también pedimos que se haga más en la incautación de armas CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



Al preguntarle si están detenidas en EU, adelantó “sí, algunas, sí”, pero declinó responder si se trata de empresarios estadounidenses investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, Sheinbaum pidió a la FGR informar respecto las investigaciones del tráfico de huachicol y el papel que ha jugado el Ejército mexicano en ellas.

Cabe recordar que, en octubre pasado, la Presidenta dijo que la FGR tiene carpetas abiertas contra empresarios estadounidenses por huachicol fiscal. Entonces, aseguró, que algunas ya fueron presentadas a un juez para obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

Al ser consultada sobre una empresa con sede en Houston, ligada a otra en Monterrey que sería “fachada” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ingresar combustible de contrabando a México, comentó que no sabe si ese caso esté relacionado con la investigación abierta.

“No sé si esté relacionado este caso con las carpetas de investigación que ya están en la Fiscalía. La Fiscalía también hace sus propias investigaciones, pero lo que es cierto es que sí había un vínculo”, afirmó.

Al plantearle si esta dinámica de colaboración entre ambos países no la percibe como de mayor presión para México y menos resultados de parte de EU, la Presidenta consideró que, de aquel lado de la frontera, también se han cumplido con aseguramientos de armamento que se dirigía hacia el territorio mexicano, pero subrayó que su administración mantendrá la exigencia para que, así como su gobierno ha conseguido bajar el trasiego de drogas, EU haga lo propio con las armas.

“EU... hicieron pública una serie de incautación de armas muy importante hace algunos meses; lo cual nos mostró que, en efecto, hay una relación recíproca en el terreno de la seguridad. Y nosotros seguimos insistiendo porque, así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van de México a EU, nosotros pedimos que se haga más en la incautación de armas que vienen a México”, insistió.

Aseguró que ambos gobiernos mantienen un diálogo permanente con las reuniones entre los equipos de seguridad.

Ante el cuestionamiento de los medios respecto a “¿cuál es el límite real de México frente a las presiones de EU en cuanto a seguridad y migración, que son los temas en los que más se maneja la relación?”, Claudia Sheinbaum fue contundente: “Respeto, soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, también de resguardo territorial. Aquí los únicos que operamos somos nosotros, las fuerzas federales y, en todo caso, estatales y municipales”.

A la petición de extradición se sumó la del envío de sujetos vinculados al caso Ayotzinapa, por lo que, al ser cuestionada sobre el número de personas relacionadas con las solicitudes de extradición del caso, la mandataria federal respondió vagamente: “Yo creo que la Fiscalía… No vaya yo a cometer algún error en la investigación que está haciendo la Fiscalía”.