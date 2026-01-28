Que EU ya coopera en caso Manzo, dicen

Y ahí tienen al diputado local de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, quien, se comenta, sólo salió a inquietar con su información a medias sobre que, según él, Estados Unidos ya está cooperando para esclarecer el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre. Dijo el legislador —uno de los rostros más visibles del Movimiento del Sombrero que fundó el edil asesinado—, que más de 50 personas serán detenidas con relación al referido crimen. Bautista Tafolla, quien antes envió solicitudes a las autoridades estadounidenses para que éstas metieran mano a la investigación —algo que no fue muy bien visto en medio de presiones que sufre el país por parte del vecino— dijo que la colaboración de la Fiscalía michoacana y el Gobierno estadounidense ha traído “avances increíbles”, aunque dejó hasta ahí su reporte. “¡Lástima!”, dijo, al no poder comentar estos resultados. “Ya vendrá el fiscal (Carlos Torres Piña) a comentarlos en alguna rueda de prensa”, aseguró el también empresario.

