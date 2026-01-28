SRE analiza la invitación a la Junta de Paz de Trump

México recibió una invitación formal de Estados Unidos para integrarse a la llamada Junta de Paz, un organismo al margen de las Naciones Unidas creado por el presidente Donald Trump, para la supervisión y reconstrucción de Gaza.

La junta es un plan lanzado desde el año pasado por el republicano para intentar rehabilitar la vida en Gaza; sin embargo, con el paso de los meses y con la carta enviada dejó ver que su intención es la de constituir un organismo con las mismas atribuciones conferidas a la ONU: resolver “conflictos globales” y que, además, estaría presidido por él.

35 países participarán en la Junta de Paz organizada por el presidente de EU

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó haber recibido la invitación de su homólogo para integrarse al nuevo consejo, por lo que subrayó que la respuesta de México está bajo la evaluación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Jefa del Ejecutivo coincidió en que esta junta debe contar con representación de Gaza, dado que, hasta ahora, está conformada por 35 países —según Trump— pero sin una posición para Palestina, además de que México la reconoció como nación.

Sheinbaum hizo eco de la postura de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien pidió a Trump incluir a Palestina en la Junta de Paz.

La mandataria federal recordó que México reconoce a Palestina como Estado y que cualquier decisión en política exterior debe apegarse a los principios constitucionales del país.

“Sí, recibimos la invitación por parte del presidente Trump. Y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la SRE. Y tiene que ver con esta decisión: México es un país que ha reconocido a Palestina como nación. En unos días vamos a dar la respuesta”, afirmó.

Al ahondar en el respaldo a que Palestina sea incluido dentro de este ejercicio, comentó que el asunto a abordar no es una cuestión personal y subrayó que se aboga por que las decisiones sean tomadas por la población en conflicto: “Sí, es muy importante (que se incluya a Palestina). Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar, porque no es una decisión personal. Y en el marco de nuestra Constitución, es la autodeterminación de los pueblos”.