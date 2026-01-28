SRE rechaza acusaciones sobre injerencia política de consulados mexicanos en EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reafirmó la labor institucional de la red consular de México en Estados Unidos y rechazó versiones difundidas recientemente en algunos medios de comunicación que señalan supuestas actividades de carácter político promovidas desde los consulados mexicanos en ese país.

La dependencia federal calificó dichas afirmaciones como falsedades carentes de sustento y aseguró que no cuentan con fundamento ni veracidad.

La SRE subrayó que el trabajo de la red consular mexicana se rige por los principios establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, así como por la Convención Consular de 1943 entre México y Estados Unidos, instrumentos internacionales que delimitan claramente el actuar de las oficinas consulares y garantizan el respeto mutuo entre ambos Estados.

TE RECOMENDAMOS: En Yucatán Infonavit entrega primeras viviendas del programa Vivienda para el Bienestar

COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma la labor institucional de la red consular en Estados Unidos".https://t.co/EkY0eBSF43 pic.twitter.com/qUgGuY1gfP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 29, 2026

La Cancillería explicó que todas las actividades y programas de los consulados mexicanos en territorio estadounidense se desarrollan en estrecha coordinación con autoridades locales, estatales y federales, siempre en apego a la legislación vigente de Estados Unidos y al principio constitucional de no intervención en asuntos internos de otros países.

En ese sentido, reiteró que cualquier señalamiento que sugiera lo contrario carece de sustento legal.

De acuerdo con la SRE, los consulados de México fueron establecidos con el consentimiento del gobierno federal estadounidense y su función principal es atender las necesidades de la comunidad mexicana.

Entre sus labores se encuentran la expedición de documentos oficiales, la asistencia y protección consular, las visitas a personas detenidas, la repatriación de restos y el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad.

Además, también impulsan la promoción de las relaciones económicas, culturales y de intercambio entre México y Estados Unidos, tal como lo hace la red consular estadounidense en territorio mexicano.

La dependencia destacó que el trabajo consular trasciende administraciones y no responde a intereses políticos, sino al objetivo permanente de proteger a las y los mexicanos que residen en el exterior. Si bien reconoció que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consular, negó que exista alguna intención de influir o fomentar la participación en procesos políticos internos de Estados Unidos.

Informó que tan solo en 2025 los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron 1 millón 295 mil 181 pasaportes, documentos que permiten a las personas cumplir con identificaciones oficiales y obligaciones fiscales en ese país, lo que representa una contribución económica de la comunidad mexicana al país anfitrión.

Finalmente, la Cancillería recordó que, como lo ha reiterado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la política exterior del país se sustenta en el respeto a la soberanía, la no intervención y el apego a los procesos legales de cada nación, por lo que rechazó cualquier versión que ponga en duda la institucionalidad del trabajo consular mexicano en el exterior.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL