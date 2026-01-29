Detenciones por caso Salamanca

Y fue en Guanajuato donde ayer se informó sobre la captura de tres personas presuntamente involucradas en el tiroteo que tuvo lugar en Salamanca el domingo pasado, y que dejó 11 muertos. “Como parte del seguimiento puntual para llevar ante la justicia a las personas responsables de la agresión… se informa que ya se cuenta con al menos tres personas detenidas, resultado de diversos operativos coordinados y focalizados”, reportó la Secretaría de Seguridad y Paz del gobierno de Libia Dennise García. De acuerdo con los primeros informes, el ataque habría provenido de integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima hacia elementos una empresa de seguridad privada a los que vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación. “Este avance confirma que las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el Estado mantiene una línea clara de investigación y actuación coordinada con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales”, indicó el Gobierno de Guanajuato.

