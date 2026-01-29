Febrero, mes histórico para la Fuerza Aérea Mexicana, en su 111 aniversario

Febrero es un mes clave para las Fuerzas Armadas, en particular para la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), al conmemorarse los 111 años de su fundación, ya que según las autoridades su consolidación ha sido clave para el desarrollo de una institución al servicio de los mexicanos.

En entrevista para La Razón, el coronel piloto aviador de Estado Mayor, Luis Alfredo Luna Herrera, director del Museo Militar de Aviación, explicó que el 5 de febrero de 1915 se creó el Arma de Aviación Militar, mientras que el 10 de febrero de 1944 se constituyó formalmente la Fuerza Aérea Mexicana, fecha que años más tarde, en 1992, fue decretada como el Día de la Fuerza Aérea.

“Es muy especial, ya que en este mes celebramos nuestro aniversario Es muy apasionada la creación de la fuerza aérea, ya que el hombre iniciaría a surcar los cielos”, aseguró.

Destacó que la aviación militar surgió gracias a la visión estratégica de figuras como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, quienes reconocieron el potencial del uso de aeronaves en el ámbito militar y de seguridad nacional.

▶️#VIDEO | El coronel piloto aviador de Estado Mayor Luis Alfredo Luna Herrera, director del Museo Militar de Aviación, nos habla del origen histórico de la institución, su labor actual en apoyo a la población y la importancia del recinto en Santa Lucía, en el marco del 111… pic.twitter.com/6mKVeqrfRx — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 29, 2026

En la actualidad, la Fuerza Aérea ha ampliado su misión más allá del ámbito bélico y participa de manera activa en labores de apoyo a la población civil, particularmente durante desastres naturales. Como ejemplo, Luna Herrera recordó las inundaciones registradas en octubre pasado en entidades como Veracruz e Hidalgo, donde se establecieron puentes aéreos para evacuar personas y trasladar víveres a las zonas afectadas.

El director del museo subrayó que la institución cuenta con presencia en prácticamente todo el territorio nacional, con su principal base estratégica en Santa Lucía, Estado de México, y unidades desde Tijuana hasta Mérida y Cozumel.

Además, señaló que la Fuerza Aérea Mexicana está integrada por más de siete mil elementos y mantiene abierta su convocatoria para jóvenes interesados en incorporarse a sus filas en especialidades como piloto aviador, control de vuelo, meteorología e ingenierías aeronáuticas y electrónicas.

Museo Militar de Aviación ı Foto: Ángel Molina

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT