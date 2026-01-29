Godoy pastorea a sus fiscales

Quien, dicen, no ha dado tregua en marcar la diferencia en su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) es Ernestina Godoy, que mantiene el pulso no sólo para lograr mayor coordinación con el Gabinete de Seguridad para combatir la criminalidad, sino para mantener unida a la propia FGR a nivel interno. Ayer, Godoy volvió a marcar novedades al convocar a la primera Reunión Nacional de Fiscales Federales, en la que participaron los delegados de la FGR en los estados. “Quiero decirles con claridad que el trabajo que cada una y cada uno de ustedes realizan en sus fiscalías tienen un impacto real en la vida de las personas, en las víctimas, en las familias, en las comunidades”, dijo la fiscal, quien les recordó que las y los mexicanos “confían en que el Estado actuará con firmeza, integridad y compromiso”. De esta manera, la titular de la Fiscalía pidió formar “un gran equipo capaz de enfrentar a la delincuencia y terminar con la impunidad”, algo que, recalcó, no será posible sin cohesión. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La nueva prueba de Ebrard