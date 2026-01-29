La invasión de los mexicanos

Con la noticia de que todos hemos estado equivocados y Estados Unidos ahora está en riesgo de ser invadido ¡por México! Esta teoría, que es parte del libro El golpe invisible: cómo las élites estadounidenses y las potencias extranjeras utilizan la inmigración como arma, del escritor conservador Peter Schweizer, ha sido ampliamente apoyada por el presidente de EU al punto tal que la publicación ya está en el top 10 de los más vendidos en el vecino país. Lo que más sorprendente, nos señalan, es que esta tesis ha puesto en valor hasta los comentarios del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien, también dicen muchos, muy pocos toman en serio en México, sobre que nuestro país debería reclamar “los territorios ocupados” de California, Texas y Nuevo México, algo que encendió las alertas en este escritor derechista, quien ahora cree fervientemente en que el fenómeno migratorio no es más que un plan mexicano para expandir su cultura en esa nación. Qué tal.

