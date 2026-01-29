La nueva prueba de Ebrard

Se cuenta que por estos días el nombre del secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, estará más que de moda ante la prueba de fuego que acaba de comenzar para él y su equipo en Washington, donde se anunció que arrancaron formalmente los trabajos de cara a la revisión del T-MEC, en una época en la que cualquier movimiento en falso puede alterar al Gobierno estadounidense. Y aunque para nadie es un secreto que esta misión es de alta dificultad, nos hacen ver que ya es muy positivo que tanto Ebrard como el representante comercial de EU, Jamieson Greer, dieran una señal sobre la prevalencia del tratado comercial de América del Norte . Lo relevante serán los ajustes que se realicen y, por supuesto, la parte de la trilateralidad en momentos en los que el primer ministro canadiense Mark Carney no trae los mayores bonos en la Casa Blanca. Pendientes.

