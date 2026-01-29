Víctimas del trenazo denuncian omisiones

Adrián Arellano, abogado de los lesionados, presentó una demanda en la FGR por el descarrilamiento el 5 de enero.

Las víctimas del accidente del Tren Interoceánico promovieron una audiencia de control por omisión y reiteraron su solicitud para tener acceso a la carpeta de investigación, ante la falta de información oficial sobre el avance del caso, informó el despacho jurídico Vega, McGregor y Arellano, que representa a las víctimas.

En un comunicado del 28 de enero de 2026, los representantes legales precisaron que el pasado 5 de enero presentaron una querella por lesiones culposas y otros delitos ante la autoridad competente. Sin embargo, pese a haber solicitado formalmente datos sobre la indagatoria, hasta ahora, no han recibido respuesta.

El Dato: Arturo Medina, subsecretario de DH, Población y Migración de la Segob, informó que los montos de reparación de las 225 víctimas serán según los daños sufridos.

Debido a esta situación, indicaron que el 27 de enero promovieron una audiencia de control por omisión, conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), además de reiterar su petición para consultar la carpeta de investigación.

Asimismo, expusieron que, aunque a través de medios de comunicación se ha informado sobre la posible realización de una audiencia inicial, las víctimas no han sido notificadas formalmente, por lo que solicitaron esta información al Centro de Justicia Penal Federal.

“Pese a conocer por medios de comunicación la posible celebración de una audiencia inicial, las víctimas no han sido notificadas, por lo que se solicitó información oficial al Centro de Justicia Penal Federal”, señala el comunicado.

En el documento, los abogados subrayaron que respetan el debido proceso y la presunción de inocencia, pero aseguraron que continuarán ejerciendo “de manera firme y responsable” el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad y a participar en la investigación.

Adrián Arellano, abogado del despacho Vega McGregor Arellano y representante legal de tres víctimas, había informado que, además de exigir indemnizaciones, se interpusieron denuncias contra las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools —esta última se habría deslindado días después—. Detalló que representaba legalmente a Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y Alexis Iglesias, una familia misionera originaria de Ciudad Juárez que se dirigía a Oaxaca para llevar ayuda humanitaria el día del accidente.

Cabe destacar que, el pasado martes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que, tras diversas investigaciones, se determinó que el accidente se originó por el exceso de velocidad con el que era operado el tren, lo que provocó su descarrilamiento, la muerte de 14 personas y dejó a más de cien lesionados.

Después de que la FGR diera a conocer los resultados en torno a las investigaciones en el caso, se han logrado las detenciones de dos de los señalados como responsables: Ricardo Mendoza Cerón, identificado como jefe de despachadores del Tren Interoceánico, detenido el pasado miércoles por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la FGR, y Felipe de Jesús Díaz Gómez, quien fue aprehendido el lunes, luego de ser identificado como el maquinista principal del tren.

Hasta el momento continúa prófugo el tercer imputado del caso, Erasmo “C”, quien aún no ha sido localizado.

Fueron las mismas autoridades quienes señalaron que las investigaciones alrededor del caso continúan debido a la probable comisión de delitos como lesiones y homicidio culposo, aunado a que, indicaron, que se realizan los expedientes clínicos para avanzar en la reparación del daño hacia las víctimas.

“Con el objeto de estar en condiciones de contar con los dictámenes periciales correspondientes a la clasificación legal de las lesiones, con la finalidad de obtener la reparación integral del daño”, aseguró la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, en conferencia de prensa.