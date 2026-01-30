Avanza Estrategia Nacional de Seguridad de Sheinbaum: Disminuyen 42% los homicidios dolosos en BC

La Presidenta de México y la Gobernadora de BC este viernes en conferencia.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad en Baja California disminuyeron 42 por ciento los homicidios dolosos, ya que este delito pasó de 7.13 víctimas en septiembre de 2024 a 4.13 en diciembre de 2025.

“Es muy importante el resultado de la disminución de delitos en Baja California, muy importante. Nada más desde que llegamos al gobierno, septiembre 2024 fue un mes muy alto, 7.13 homicidios diarios, en este momento 4.13, por supuesto que tenemos que seguir disminuyendo, pero es una disminución del 42 por ciento”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Cuartel General de la 2ª Zona Militar.

Reconoció que a la llegada de la gobernadora Marina del Pilar Ávila los homicidios comenzaron a disminuir, lo que se reforzó con el trabajo coordinado con el Gobierno de México y puntualizó que hay que seguir trabajando todos los días en materia de seguridad y al mismo tiempo seguir iluminando los diferentes municipios y dar atención a las causas.

“Cuando llega Marina del Pilar al gobierno de Baja California había 8.3 homicidios diarios, ella llega en noviembre de 2021 y comienza a disminuir, 2024 6.5, y hoy está al cierre del 2025 en 4.7, es resultado del Gabinete de Seguridad del Estado de Baja California, el trabajo de la gobernadora y el trabajo coordinado ya en 2025 con nuestro gobierno, entonces es una disminución muy importante”, agregó.

