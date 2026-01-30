Campaña nacionalista en la frontera

Y no es extraño ni nuevo que, en sus discursos, los políticos mexicanos se saquen una que otra puntada sobre consumir sólo lo hecho en México y nada de lo que produce y vende EU en nuestro país, sobre todo en tiempos en los que se ha hecho aflorar el sentimiento antimexicano. Sin embargo, llamó la atención que la dirigente estatal de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez, hiciera este llamado en una entidad limítrofe, donde miles de habitantes no sólo consumen productos y cultura del país vecino, sino que transitan todos los días de un lado a otro de la frontera. Bueno, hasta trabajan allá, en muchos casos, fabricando estos bienes o servicios. Nos dicen que, en un escenario como éste, quizá convenga ser menos radicales; mientras tanto, la morenista ya organizó mítines y jornadas para boicotear la compra de todo lo extranjero, en un acto de defensa de la soberanía. ¿De verdad supondrá que con su llamado se caerán estrepitosamente las ventas de productos estadounidenses? En fin.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Partidos zombi