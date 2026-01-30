INE sanciona a partidos políticos con 6.1 mdp por irregularidades en fiscalización.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó sanciones por un total de 6.1 millones de pesos a diversos partidos políticos tras aprobar nueve procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

De ellos, cinco resultaron fundados por irregularidades que incluyen egresos sin destino conocido, reportes falsos y aportaciones prohibidas.

Los procedimientos oficiales aprobados por el Consejo General del INE están relacionados con un proceso electoral local ordinario, otro concurrente y la revisión de informes anuales.

Según lo determinó la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), se acreditaron infracciones que van desde "egresos sin destino conocido" hasta “una omisión de atender requerimientos”, pasando por “un reporte sin veracidad” y “una aportación prohibida”.

De los nueve casos analizados, tres fueron declarados infundados por falta de elementos que acreditaran alguna infracción, mientras que en otro se determinó el sobreseimiento al quedar sin materia, después de que el Tribunal Electoral local resolviera que la propaganda analizada no causó beneficio a los denunciados.

En la misma sesión, se aprobaron los lineamientos para la Fiscalización de la Revocación del Mandato en los estados de Hidalgo y Oaxaca, así como para otras consultas ciudadanas de este tipo programadas para 2026.

Esta fiscalización incluye “la comprobación de los gastos permitidos a los partidos políticos durante los procesos de Revocación de Mandato, así como en la correcta aplicación de ingresos y egresos", con el objetivo de garantizar que los procesos democráticos se desarrollen conforme a la legislación local aplicable y los acuerdos del INE.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR