Más Grandeza para los diputados

¿Recuerda que en Navidad, Santa (Adán Augusto López) llegó al Senado con un montón de libros de la autoría del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues ahora la suerte les llegó a los diputados federales en San Lázaro, donde el vocero de Morena en la Cámara baja, Arturo Ávila, emuló lo hecho por su correligionario y regaló varios ejemplares de Grandeza a los legisladores de su bancada, incluso, dijo, su generosidad fue más allá, pues también hizo llegar este presente a opositores como el panista Federico Döring. Nos dicen que Ávila le hizo el buen gasto a AMLO, al comprarle 300 libros en los que se gastó apenas 30 mil pesos, según contó, después de un descuentazo de la editorial. El diputado al que en estos días por cierto traen de bajada en las redes en donde le han puesto el mote de “cero votos”, no dejó de presumir que el suyo fue “un regalo bien pensado”, comparado con las botellas de alcohol que suelen regalar otros congresistas. ¡Qué detalle!

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Partidos zombi