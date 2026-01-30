Partidos zombi

Nos avisan que estamos a punto de ser testigos del milagro de la resurrección de las organizaciones políticas que no hace mucho perdieron su registro. Dicen que, con miras al próximo proceso electoral nacional de 2027, el extinto Partido Encuentro Social, que tras morir se transfiguró como Encuentro Solidario, está muy cerca de renacer por tercera vez de las cenizas, ahora bajo las siglas de Construyendo Sociedades de Paz, pues ya se convirtió en el primero en completar las asambleas y afiliaciones que pide el INE como base para obtener su membresía como partido nacional y obtener así millonarias prerrogativas. Por ahí nos hacen ver que uno de sus líderes, Armando González Escoto, no ha ocultado su simpatía por la Cuarta Transformación, por lo que no se descarta que, si pasa todos los filtros, aparezca en alianza con este bloque. También destaca, en segundo lugar, y del otro lado del espectro ideológico y político, Somos MX, al que tampoco le falta mucho para volverse partido, abrazando los intereses de la célebre Marea Rosa, muy identificada con la actual oposición. Pendientes.

