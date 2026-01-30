Sigue el drama en el CIDE

Lo dijo y lo cumplió. El extitular del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, ha hecho patente su promesa de aferrarse al cubículo así sea lo último que haga; sin embargo, nos dicen que no le ha ido tan bien, ya que ayer un juzgado federal se negó a reinstalarlo, como él exigió, en la dirección general del CIDE, de la que fue destituido. Y, aunque todavía tiene chance de apelar el fallo judicial, ya muchos en la academia le piden que aprenda a soltar y, sobre todo, a marcharse con un poco de dignidad. Por cierto, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, quien tomó la decisión de apartar a este incómodo y polémico personaje —bastará recordar que ha enfrentado acusaciones por hostigamiento y abusos en su gestión— justificó el movimiento en aquel organismo al señalar que el CIDE tendrá que transitar por un proceso de cambio para “recuperarse”. También declaró que, aunque Romero Tellaeche se resista, ese tema “ya concluyó”. Tsss.

