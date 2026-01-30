¿Y la unidad inquebrantable?

Para varios fue curioso que un día la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, posara triunfalista y tomada de las manos de sus pares del PT y Verde, en señal de unidad rumbo a las elecciones de 2027, y otro día, inmediatamente después, apareciera en otra foto, pero ya con su alianza incompleta. ¿Qué pasó ahí? Pues que la ratificación de la coalición de la 4T no alcanzó para tanto porque, al menos en Coahuila, el sueño de la unidad ya fue mucha avaricia, y el Verde quiso su casa aparte y competir ahí contra Morena y PT, quienes, también conviene señalar, irán juntos en las elecciones legislativas de este año —las únicas que se celebrarán en el país este 2026—, después de que fueron rivales en los pasados comicios de gobernador y ninguno ganó. Nos hacen ver que en esa entidad del norte del país los de la 4T no son los únicos fracturados, ya que la misma suerte les tocó a los del flanco opositor, donde PAN y PRI también marcharán divididos en un momento en que “al nuevo PAN” ya le dio penita ir como amigo del tricolor. ¿Quién ganará?

