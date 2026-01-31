Cambios en la Defensa

Con la novedad de que en la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Ricardo Trevilla, se concretará una serie de ajustes que la dependencia ayer anunció. El relevo más importante ocurrirá en la Subsecretaría de la Defensa Nacional, donde el general Enrique Martínez López tomará las riendas en sustitución del general Enrique Covarrubias López, quien pasará a retiro en abril al cumplir 65 años de edad. Por otra parte, pasa de la Guardia Nacional a la Oficialía Mayor el General Hernán Cortés Hernández. Con ello, al frente de la GN, corporación que la Defensa considera “eje central de la estrategia de seguridad pública”, quedará el general Guillermo Briseño Lobera. La Defensa ha señalado que se trata de cambios necesarios “para fortalecer la conducción institucional y dar continuidad a las tareas estratégicas de seguridad del Ejército y de la Guardia Nacional”. Ahí el dato.