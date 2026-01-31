Camionetón en el INE

Resulta que el periodista Carlos Loret de Mola y la plataforma Latinus dieron a conocer imágenes en las que se ve a bordo de una BMW, la cual aparentemente estaría blindada, a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Se trata de un modelo 5X, señalan, cuyo costo, en el caso de una unidad nueva, es de entre 1.6 y dos millones de pesos. De acuerdo con el reporte periodístico del medio, cada uno de los 11 consejeros del INE tiene asignada para su movilidad una camioneta oficial Chevrolet Captiva, pero a la presidenta del Consejo General se le ha visto en este vehículo de modelo distinto, nos hacen notar. En tanto en la pieza informativa que se transmite en video se ve cómo el reportero le pregunta a Taddei: “¿la camioneta es suya, consejera? ¿Es suya, consejera, la camioneta?”, pero ésta sube el cristal que había bajado instantes antes y no responde. Ya se verá si después dice algo al respecto. Por lo pronto, pendientes.