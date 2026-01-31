Cárdenas y el pendiente de la educación

Y quien recibió ayer del Instituto Politécnico Nacional un doctorado honoris causa fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien aprovechó la ceremonia en la que fue investido, para encender las alertas en torno al fuerte rechazo educativo que sufre el país. El ingeniero no señaló del problema a algún gobierno en particular. En su alocución comentó sobre las décadas de retraso. Pero sí hizo énfasis en el hecho de que no se ha destinado un presupuesto adecuado. “Para nadie es un secreto que el sistema educativo nacional tiene serios problemas de calidad. Lo que sería sorprendente es que no los tuviera, si se considera la insuficiencia financiera y los rezagos en conocimientos en que las últimas décadas se ha venido desarrollando, que conjugan la insuficiencia financiera con los rezagos en conocimientos y tecnologías en los campos de la enseñanza aprendizaje”. Para Cárdenas, nunca el Estado ha podido cumplir su obligación de ofrecer educación en todos los sitios obligatorios a todo mexicano. Ahí el dato.